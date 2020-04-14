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мир

Amazon нанимает ещё 75 тысяч человек

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 Павел Барсуков
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Amazon нанимает ещё 75 тысяч человек
Авторское право  Sean McKeag/SEAN MCKEAG
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Торговая компания Amazon нанимает ещё 75 тысяч сотрудников. Онлайн-ритейлер столкнулся с огромным ростом числа заказов из-за пандемии коронавируса, после закрытия товарных магазинов в большинстве стран.

На прошлой неделе Amazon уже объявляла о найме 100 тысяч человек; в понедельник стало известно, что все эти вакансии заполнены, но нужны ещё сотрудники.

Компании пришлось приостановить обработку посылок других фирм, которые находятся на складах, чтобы сконцентрироваться на собственных заказах. В руководстве утверждают, что первоочередное внимание будет уделено доставке товаров первой необходимости и медицинских средств.

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