Минздрав Испании: "Динамика хорошая"

Показатели суточной смертности в Испании похоже стабилизировались - За последние 24 часа здесь скончались от COVID-19 567 человек; это на 50 больше, чем накануне, но почти вдвое меньше, чем во время пика эпидемии. В понедельник около 3 млн человек вернулись на работу, но говорить о том, как это скажется на уровне распространения коронавируса, пока рано. Число ежедневно регистрируемых новых случаев заражения коронавирусом (во вторник их было 3045) снижается уже четвёртый день подряд, хотя страна по-прежнему занимает второе после США место по числу инфицированных - их в Испании более 172,5 тысяч. 67 504 человека выздоровели.

"Это хорошая динамика, хотя и рамках всё ещё очень серьёзной эпидемиологической ситуации. У нас сейчас немного больше движения на улицах, чем несколько дней тому назад, но это не означает, что, чем несколько дней назад, но это не означает, что разрешены контакты, которые могут содержать хоть долю риска", - заявил на онлайн пресс-конференции директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон.

Власти раздали 10 млн масок тем, кому приходится ездить на работу. Но в целом по стране режим карантина и самоизоляции сохраняется, равно как и строгий контроль за перемещениями. Работающие в эти дни разительных перемен не видят:

"В принципе ничего пока не изменилось. На улицах по-прежнему очень мало народа. Только вот стройки возобновили работу, и мы работаем, так же, как и некоторые наши коллеги в других компаниях".

"Стало чуть больше машин на улицах, но город в целом остаётся пустынным".

Стратегия испанского правительства заключается сейчас в постепенном снятии ограничений и одновременном массовом тестировании населения на COVID-19, как это рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Минздрав королевства намерен привлечь к проведению тестов и частные лаборатории, чтобы ускорить процесс и избежать злоупотребления ценами.