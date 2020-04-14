Поставки для борьбы с пандемией гарантирует RescEU

Поиск и доставка хирургических масок, перчаток, защитных костюмов, респираторов и тестов для борьбы с коронавирусом - сегодня это сложная задача для каждой европейской страны. Румыния, чья система здравоохранения нуждается в модернизации и дополнительном финансировании, смогла тем не менее организовать поставки на международном рынке. Чиновники, дипломаты и спецслужбы работают вместе, чтобы гарантировать доставку этих товаров в Румынию через Unifarm, национальную компанию, ответственную за управление государственными закупками.

Адриан Ионель, генеральный директор Unifarm:"Мы неоднократнро сталкивались с ситуациями, когда даже если мы уже заплатили 10%, 20% или 30% цены определенного оборудования, на следующее утро производитель расторгал контракт, потому что нашёлся другой покупатель и купил весь запас. А один раз мы всё оплатили полностью, но на следующее утро обнаружили, что другие заплатили в два или в три раза больше наличными".

С такими случаями сталкивается не только Румыния, но и другие страны ЕС. В связи с этим был создан европейский центр для совместных закупок и хранения, который называется RescEU и действует в рамках механизма гражданской защиты Европейского Союза. Ведение переговоров внутри блока более эффективно, чем индивидуальные переговоры, особенно когда поставщиком выступает такая страна, как Китай или её конкурент США.

Мари Жана Ион, Euronews:"Мы находимся в командном центре румынской целевой группы по борьбе с распространением коронавируса. Именно здесь разрабатывается национальная стратегия борьбы с пандемией".

Координирует ситуацию с пандемией в Румынии доктор Раед Арафат. Сейчас он работает с партнерами по Евросоюзу, чтобы закупать , хранить и обеспечивать страну медицинским оборудованием и снаряжением.

Раед Арафат, координатор по пандемии в Румынии:"Да, каждая страна несёт ответственность за свою подготовку, но мы должны делать это и на европейском уровне. Программа RescEU стала одним из решающих шагов, и я думаю, что мы должны превратить RescEU в сильный, хорошо финансируемый проект, мы должны заложить хорошую, крепкую базу и начать создавать собственные запасы всего необходимого".

Чтобы обеспечить поставки, Румыния задействовала свои военные силы и даже использовала базу НАТО в Венгрии. На сегодняшний день все государства-члены ЕС участвуют в механизме гражданской защиты. К ним присоединились также Исландия, Норвегия, Сербия и Северная Македония.