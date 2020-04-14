Еда для бедняков и бездомных на улицах Лимы

Официальная Лима ввела режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны еще месяц назад, и первыми последствия этого решения ощутили на себе самые незащищенные перуанцы.

Одним из следствий режима ЧС стало закрытие общественных столовых, где могли подкрепиться бедняки и бездомные.

Из всех НПО, работающих на улицах Лимы, осталась лишь католическая организация REMAR, сегодня ее сотрудники и волонтеры - единственные, кто предлагает всем нуждающимся пищу.

Люди тратят много времени на очереди, но, по крайней мере, они знают, что их всегда тут ждет тарелка теплой еды, приготовленной с заботой, тем более ценной, что все это происходит во время эпидемии коронавируса.

От COVID-19 в стране умерли чуть больше двухсот человек, почти десять тысяч были инфицированы.