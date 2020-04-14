Французские учителя против возобновления занятий в школах

Объявляя о продлении строгого карантина ещё на месяц, французский президент заявил, что после 11 мая должны вновь открыться учебные заведения.

Сейчас французские школьники должны учиться по домашним заданиям преподавателей под присмотром родителей. Но далеко не все взрослые могут выделить на это время, и далеко не у всех семей есть возможность для занятий онлайн, и потому возобновления учёбы — как и открытия детских садов — они ждут с нетерпением.

Однако против плана президента выступили профсоюзы учителей.

Матильда Эйзенберг, профсоюз учителей:

"Мы настаиваем, что в нынешних условиях мы после 11 мая в классы не вернёмся. Комитет по здоровью и безопасности министерства образования рекомендовал всем пройти тест на коронавирус до возобновления занятий. Это наше основное условие. После этого мы решим вернуться в школу — с соответствующим защитным снаряжением".

Французские врачи заявляют, что также предпочли бы не спешить с установлением каких-либо дат. Но с другой стороны и польза от возвращения детей в классы, по их словам, несомненна.

Эрик Тибо, реаниматолог:

"Единственно верного ответа не существует. Я думаю, следует перенимать опыт наших соседей. Датчане уже возобновляют занятия, в Швеции запрета так и не было, в Австрии тоже вовсю говорят об отмене мер. Поскольку у нас месяц в запасе, мы сможем изучить этот опыт и принят ту модель, которая лучше подойдёт для наших условий".

Согласно отчётам Парижа, Франция ещё не достигла пика эпидемии. Однако правительство уже планирует возвращение к докороанвирусной жизни, и открытие детских садов и школ должно стать первым этапом: например, университеты, а также музеи, рестораны и театры, не планируется открывать до лета.