COVID-19: слово выжившим

Коронавирус уносит жизни людей по всему миру. Но многие из заболевших выздоравливают. В этой программе мы встретимся с теми, кто встретился с вирусом — и победил. Они связались с нами из разных стран Европы, чтобы рассказать о своей жизни во время и после болезни.

Как вы перенесли COVID-19?

Джесс Марчбанк, медсестра: "Боль была невыносимой. Все суставы горели, голова раскалывалась, и постоянная слабость. Я не могла повернуться, было слишком больно".

Мэтт Докрэй, менеджер: "Вас привозят в инфекционное отделение. Люди в защитных костюмах подключают вас к аппаратам и смотрят на показания. Мне сказали, что моё тело не получает достаточно кислорода, он на критическом уровне. У меня нашли коллапс правого лёгкого, да и левое тоже было не в лучшей форме".

Джошуа Допковски, преподаватель: "Конечно, страшно услышать диагноз, который может оказаться смертельным. Мне, как отцу, помогло то, что Эйла была рядом. Я мог сосредоточиться на ком-то, о ком я сам должен заботиться, но на самом деле она помогла мне самому".

Кике Матео, спортивный журналист: "Болезнь развивается очень медленно, и ты не знаешь, когда она закончится. Психологически самое трудное — смириться с этой неизвестностью. Когда ты наконец избавишься от вируса? В моём случае на это ушёл 31 день".

Психологически самое трудное — смириться с неизвестностью. Кике Матео Спортивный журналист

Люси Лавилль, сестра реанимационного отделения: "Для меня самым трудным было осознавать, что нашему реанимационному отделению нужны сотрудники, а я сижу в домашней изоляции без симптомов и не могу выйти на работу. Коллегам тяжело, рабочие условия чрезвычайные, но работа есть работа! Той ночью, когда умер первый пациент — пожилой мужчина, мой пациент — мы поднялись к нему в палату, держали его за руку, говорили ему, что его семья очень хотела бы быть рядом с ним, но это нельзя. По крайней мере мы были рядом в последние пять минут его жизни. Это всё очень тяжело".

Что вы почувствовали, когда узнали, что здоровы?

Кике Матео, спортивный журналист: "Это было невероятно, просто потрясающе! Я наконец смог снова увидеть близких, впервые за месяц. Это был совершенно незабываемый момент!"

Джесс Марчбанк, медсестра: "Я была так благодарна, мне так повезло оказаться среди тех, кто выздоровел! Мой сын сказал: "Мама, это самый лучший в жизни подарок — даже лучше, чем "Лего"! Никогда не забуду, как мы смогли снова обнять друг друга — это было поразительно!"

Мэтт Докрэй, менеджер: "Но какое-то беспокойство остаётся — ты не знаешь, какими окажутся долгосрочные последствия, не знаешь, есть ли риск повторного заражения. Но я всегда надеюсь на лучшее. Когда мне грустно, я вспоминаю, что благополучно перенёс болезнь".

Нашлось ли для вас что-то хорошее во всей этой истории?

Мэтт Докрэй, менеджер: "Ты осознаёшь, как много хочется сделать. Раньше ты столько всего откладывал на потом или забывал, а теперь хочется сделать всё, хочется измениться, стать лучше и ближе к тем, кто тебя окружает. Не ради себя, а ради того, чтобы изменить жизнь к лучшему".

Кике Матео, спортивный журналист: "В больницах работают замечательные люди — они теперь навсегда останутся в моём сердце. Эти люди — самое лучшее, что может принести вам встреча с коронавирусом".

Гульельмо Скинина, руководитель направления психического здоровья, Международная организация по миграции: "Я думал о том, как же мне повезло. И насколько тяжелее должно быть тем, у кого нет возможности получить медицинскую помощь. Многие мигранты, люди без документов, просто боятся обращаться в больницы".

Я думал о том, как же мне повезло. Гульельмо Скинина Международная организация по миграции

Лоранс Ретамеро, художница: "Я почувствовала бесконечную заботу моих родных и близких — я по-настоящему чувствовала энергию их поддержки".

Эйла Допковски, школьница: "Замечательно, что многие ходят за продуктами для соседей, которые не могут выходить из дома, как мы. Люди тратят своё время, берут на себя риск заболеть. Конечно, если бы они оказались на нашем месте, мы поступили бы так же".

Раним Альдагестани, журналист: "Наша планета получила передышку. С карантином по всему миру закрылись заводы, аэропорты — всё это сильно сократило загрязняющие выбросы углекислого газа в атмосферу. Это урок для всех нас — нужно беречь наш большой общий дом".

Что бы вы хотели сказать человечеству?

Люси Лавилль, сестра реанимационного отделения: "Оставайтесь дома! Это единственное, чем каждый из нас может в одиночку помочь остановить вирус. Мне очень не хотелось бы спрашивать, кого из двух пациентов подключать к аппарату искусственной вентиляции лёгких — вашего папу или вашу маму, потому что больных двое, а аппарат один. Кого бы вы выбрали — папу или маму? Это просто ужас".

Кристос Келлас, депутат и анастезиолог: "Я скажу вам как человек, который столкнулся с коронавирусом и победил в очень нелёгкой борьбе: нужно оставаться дома! Может быть, кто-то плюёт на свою безопасность, кто-то хочет заболеть, но никакого права инфицировать других, создавать опасность для общества у него нет".

Джесс Марчбанк, медсестра: "Цените каждый момент. Обнимите детей. Позвоните дедушкам и бабушкам. Пусть люди знают, что вы их любите, что вы думаете о них, скучаете, заботитесь о них. Обязательно!"

Цените каждый момент! Джесс Марчбанк медсестра

Анри Лапьер, предприниматель на пенсии: "Самое главное — сохраняйте надежду. Болезнь можно преодолеть. Это очень важно. Не надо падать духом и думать, что теперь всему конец. Это неправда. Важно сохранять позитивный настрой — это поможет вернуться к нормальной жизни".

Лоранс Ретамеро, художница: "Оптимизм помогает мобилизоваться, укрепляет иммунитет. Спасибо, что помогаете донести до людей позитивную информацию, это очень важно, её необходимо повторять. И конечно, мы всё это преодолеем!"

Гульельмо Скинина, руководитель направления психического здоровья, Международная организация по миграции: "Нужно думать не только о себе, не только о своей стране, но и обо всём мире. Иначе подобное будет происходить и дальше. Эти проблемы нужно решать сообща".

Джошуа Допковски, преподаватель: "Всему миру нужно сбавить скорость. И нужно говорить друг с другом. У нас есть счастливая возможность общаться со всей планетой благодаря цифровым технологиям. Нам не надо так спешить, столько ездить и столько покупать".

Эйла Допковски, школьница: "Я согласна!"