Лучшие ученики: ряду стран ЕС удалось поставить эпидемию под контроль

В Австрии насчитывается чуть больше 14 тысяч зараженных и были зарегистрированы свыше 360 летальных исходов, уже проведены почти 150 тысяч тестов на вирусоносительство, и власти намерены постепенно возвращать общество к нормальной жизни.

С начала недели в альпийской республике работают небольшие магазины, будут открыты парки.

Постепенный выход из изоляции, чтобы не спровоцировать повторную волну эпидемии, будет сопровождаться обязательным ношением защитных масок.

В Германии налаживается система тотального тестирования граждан, в настоящий момент анализы на вирусоносительство сделаны более 1 млн 300 тысячам граждан ФРГ.

Сроки нынешних изоляционных мер истекают в грядущее воскресенье.

В среду федеральное правительство проведет консультации со профильными специалистами из академии наук, во встрече примут участие и главы всех федеральных земель, по итогам дискуссии будет принято решение либо о постепенном снятии карантина, либо о его продлении.

Схожая с немецкой ситуация наблюдается и в Дании, начиная с этой недели, откроются детские сады.

В Чехии карантинные меры были введены 19-го марта, 7-го апреля власти решили их чуть ослабить, позволив жителям выходить на улицу для занятий спортом, не надевая защитные маски.

Требование сохранять безопасную дистанцию остается.