Эммануэль Макрон: "Эпидемия не взята под контроль, карантин продлен"

Французский президент, обращаясь к нации в четвертый раз с момента начала эпидемии, заявил, что пока распространение инфекции не взято под контроль.

Мы пока не обуздали эпидемию, поэтому мы не можем ослабить нажим, изоляционные меры продолжат действовать. Эммануэль Макрон президент Франции

С 11-го мая власти планируют постепенно открывать детские и школьные учреждения, вузы останутся закрытыми, как и кафе, рестораны, театры и концертные залы. Практически сразу по окончании обращения французского лидера AFP cообщило, что отменен едва ли не самый знаменитый в мире театральный фестиваль в Авиньоне.

Культура уступила место медицине, выбор лидера страны не мог быть более очевидным.

Мы видим, что на протяжении нескольких дней количество пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, уменьшается, надежда потихоньку возвращается. Я хочу сегодня от всего сердца принести свою самую искреннюю благодарность тем, кто постаралался развернуть ситуацию. К которой мы, как сейчас можно и нужно это признать, оказались не готовы, но мы сумели в итоге ответить на этот вызов. Эммануэль Макрон президент Франции

В Италии количество зараженных приближается к 160 тысячам (159 516), а число летальных исходов почти достигло 20 с половиной тысяч (20465), карантин действует уже шестую неделю.

Власти чуть ослабили изоляционные меры, там во вторник должны открыться некоторые магазины.

Но действовать нынешний режим будет на Апеннинах минимум до 3-го мая.

В Британии коронавирусом инфицированы почти 90 тысяч жителей (88 621), от заражения умерли свыше 11 тысяч человек (11 329).

Правительство намерено вернуться к рассмотрению изоляционных мер, их отмене или, наоборот, к их продолжению в конце текущей недели.

Должен сказать, что пока мы не планируем какого-то радикального изменения нашего подхода, это вряд ли произойдет, пока мы гарантированно не удостоверимся, что ослабление режима не повлияет на безопасность и здоровье нации. Доминик Рааб министр иностранных дел Соединенного Королевства

Жители иберийского королевства начинают постепенно выходить из карантина - в течение нескольких последних дней число новых случаи заражения коронавирусной инфекцией уменьшается, как уменьшается и количество летальных исходов.

Открываются некоторые предприятия, часть испанцев сможет возобновить трудовую деятельность уже в этот вторник.