Дистанционное обучение в Португалии

В школах Португалии начался новый семестр, но классы пустую, дети будут учится дистанционно, принимая участие в уроках с помощью видеозвонков в интернете.

"Общие усилия, которые учителя и ученики прикладывают к образовательному процессу — это тоже опыт получения знаний, и это нужно ценить", — говорит преподаватель.

В Португалии у 200 тысяч учеников нет компьютера либо доступа к интернету. Сотрудники образовательных ведомств, а также почтальоны, забирают в школах учебный материал на бумаге, отвозят его учащимся, а затем собирают выполненные задания и передают преподавателям. Начиная со следующей недели уроки будут показывать по телевидению

"Дети, которые посмотрят телевизионный урок, увидят других учителей, получат новое видение, и это может привести к хорошему результату", — уверена преподавательница.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции власти Португалии решили, что большинство учащихся вернутся в школы только в следующем учебном году. Если темпы эпидемии удастся обуздать, то ученики старших классов возобновят занятия в конце мая.