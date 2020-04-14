Австрия смягчила карантин

После месяца карантина Австрия возвращается к нормальной жизни благодаря замедлению прироста числа зараженных. В стране открылись магазины площадью менее 400 квадратных метров. строительные и садоводческие рынки ждут покупателей, главное условие — ношение защитной маски. Ограничения для выхода на улицу все еще действуют, необходимо продолжить удаленную работу там, где это возможно. Власти планирует постепенное смягчение карантинных мер

Говорит жители Вены:

"Невозможно держать людей взаперти бесконечно".

"Думаю. что это хорошо! Считаю, что необходимо вернуться к нормальной жизни"

"Нужно думать и об экономике!"

"Надеюсь, что такое решение правительства не станет ошибочным".

Министерство здравоохранении Австрии выражает уверенность, что страна успешно справилась с первым этапа кризиса. В середине марта ежедневный прирост заболеваемости достигал 40%, в апреле он снизился до 3%.

Официальный представитель минздрава Австрии Клеменс Ауэр говорит:

"Австрия — одна из наиболее пострадавших стран, но мы смогли принять меры, чтобы не подвергать излишней нагрузке нашу систему здравоохранения. Я думаю, что этим мы отличаемся от Италии, Франции и Испании, даже США. Мы добились этого также благодаря другому подходу относительно тестирования на коронавирус, потому что мы проводим тесты децентрализованно".

Правительство может отказаться от смягчения мер, если ситуация с приростом числа зараженных коронавирусом начнет внезапно развиваться по негативному сценарию.

Из Вены передает корреспондент Euronews Йоханнес Плешбергер:

"Позволив магазинам открыться, правительство Австрии хочет поддержать экономику и начать постепенное возвращение к привычной жизни. Но вирусологи предупреждают, что все еще существует риск резкого скачка заболеваемости".