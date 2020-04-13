Венесуэльцы возвращаются домой: работы нигде нет

Сотни граждан Венесуэлы, работавших в Колумбии, пешком идут на родину. Из-за кризиса, вызванного карантинными мерами, они потеряли и заработки, и накопления. У них не осталось других вариантов, кроме возвращения домой. Им не хватает денег даже на ставший крайне дорогим транспорт: несколько сот километров приходится преодолевать на своих двоих.

Уилл Даза, автомеханик:

"У нас кончились деньги на еду. Квитанции и чеки всё приходят и приходят, и либо вам будет нечего есть, либо вы не сможете платить за жильё".

Многие уезжали семьями, и теперь возвращаются с маленькими детьми: тем тоже приходится идти пешком. Не у всех есть подходящая обувь, и через горы высотой в 3000 м они перебираются в шлёпанцах. Венесуэльцы возвращаются не только из Колумбии, но например в Чили, Перу или Эквадоре.

Мишель, сотрудница ресторана:

"Я работала в ресторане. А когда они закрылись, нас уволили. Все закрылись. А домовладелец всё равно требовал платы за жильё. И чем нам было платить без работы?"

Эти венесуэльцы покинули родину в своё время не просто так: ситуация в стране в последние годы складывалась очень тяжёлая. По некоторым оценкам, в поисках лучшей жизни за границу уехали более 4,5 миллионов человек. Но из-за пандемии работы теперь нет нигде.

Мария Гагуана, пенсионерка:

"У меня в Венесуэле хотя бы есть дом. Не надо платить за аренду, за воду, за свет. Не надо платить много за еду, потому что мои дети работают. Но здесь у меня ничего этого не было".

Ради безопасности и практичности мигранты предпочитают держаться группами. Ночуют где придётся: на заправках, стоянках, а то и просто у дороги. Находятся, впрочем, и добрые люди, которым помогают путешественникам, предоставляя им пищу, воду и одежду.

Орландо Бельтран, организация El Banquete del Bronx:

"Коронавирус — большая опасность для них, потому что они общаются очень тесно, как в большом племени. Вместе едят, разговаривают ,как раньше, не моют руки. Коронавирус — опасность номер один. А номер два — коронаголод, потому что он тоже постоянно преследует их в дороге".

Эктор Эстепа, Euronews:

"Граница между Колумбией и Венесуэлой официально закрыта. Но власти разрешили мигрантам возвращаться. Богода и правительство Николаса Мадуро разорвали дипотношения в прошлом году, когда лидер Колумбии признал Хуана Гуайдо переходным президентом Венесуэлы".