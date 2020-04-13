Шведская модель: рекомендации ведомств

Пасхальные выходные в Швеции прошли в праздничной атмосфере, в отличие от других стран ЕС, где действуют строгие карантинные меры из-за пандемии коронавируса.

В Швеции закрыты школы старших классов и университеты, власти призвали жителей страны не проводить собрания численностью более 50 человек. Кафе, рестораны и многие предприятия продолжают работу.

В интервью телеканалу Euronews шведскую модель комментирует министр по делам ЕС Ханс Дальгрен:

"В Швеции существует система, в рамках которой работают небольшие министерства и много специализированных ведомств, которые выступают с рекомендациями для широкой публики, а также для правительства по поводу принятия решений. Все они дали однозначные рекомендации относительно поведения во время этого кризиса.И если люди прислушаются и решат, что рекомендации вполне разумны, что им необходимо следовать ради собственного здоровья, ради наших семей и нашего народа, то в долгосрочной перспективе это может привести к наилучшему результату".

В Швеции инфицированы новым коронавирусом около 11 тысяч человек, умерли 919 заболевших, 859 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии. В стране по-прежнему открыты детские сады, школы начальных и средних классов.