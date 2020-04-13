3 млн испанцев вернулись на работу в понедельник: число новых случаев заражения коронавирусом в королевстве вот уже который день падает, и власти стали понемногу снимать ограничения, введённые 30 марта и действовавшие до сих пор. Возобновить деятельности смог, в частности, строительный сектор.

Но эти послабления вызвали резкую критику части общества. Профсоюзы и некоторые политики опасаются нового всплеска пандемии, которая унесла в Испании около 17,5 тыс жизней. Но число смертей за сутки в стране новь сократилось и составило в понедельник 517. По последним данным, общее число случаев COVID-19 достигло почти 170 тыс, около 65 тыс заболевших выздоровели.

Рост числа заражённых остаётся на том же самом уровне и составляет 2% по сравнению со вчерашним днём. Хотя, конечно, надо учесть, что сегодня понедельник, и возможные дополнительные данные за минувшие выходные могут немного изменить картину. Но эти цифры подтверждают уже наметившуюся тенденцию к снижению, которую мы в последнее время наблюдаем", - заявила представитель минздрава Мария Хосе Серра.

Испанское правительство в субботу установило основные правила для людей, возвращающихся на работу в условиях ослабления ограничений карантина и самоизоляции. Компании, возобновляющие работу, должны предоставить сотрудникам средства защиты и обеспечить им такие условия, чтобы они могли располагаться на расстоянии не менее 2 метров друг от друга.

Отвечая на обвинения в слишком раннем, по мнению некоторых, снятии ограничений, министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка пояснил, что в целом карантин и контроль за его соблюдением будут сохранены.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, власти ужесточили проверки и раздали населению около 10 млн защитных масок, ношение которых в общественном транспорте обязательно.

Люди эти меры поддерживают:

- Маски - это правильно. Я еду со станции Парла, и мне там дали эту маску.

- Сегодня я без маски, но думаю, что нужно обязательно её носить, чтобы защитить себя и других от этой коронавирусной инфекции.

Определённая дистанция между людьми должна соблюдается и в транспорте. По данным мадридского метрополитена, число пассажиров по сравнению с пошлым понедельником выросло на 35%, но это всё равно на 80% ниже, чем в тот же период прошлого года.

Замедление распространения коронавируса в Испании вселяет надежду и в других странах : в начале апреля здесь было зарегистрировано 950 смертей от COVID-19 за сутки, и страна заняла третье место в мире по числу жертв. Особенно сильно пострадали медработники - они составляют 15% всех инфицированных - около 25 тыс человек.