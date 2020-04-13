Гуаякиль: полиция собрала сотни трупов

Почти 800 тел за последние несколько недель собрала полиция в домах и на улицах Гуаякиля — крупнейшего города Эвадора. Ситуация там, по словам очевидцев, остаётся катастрофической. Перегружены не только больницы, но и морги, и не хватает гробов. В соцсетях распространяют изображения тел, завёрнутых в ткань или плёнку и оставленных прямо на улицах. При этом в полиции подчёркивают, что не все умершие скончались от COVID-19.

По официальным данным, заразились около 4500 жителей Эквадора, а жертвами коронавируса стали более 330 человек. Оппозиционеры обвиняет власти в сокрытии истинных масштабов трагедии.