Еврокомиссия: "Сфера пищевой безопасности Евросоюза приоритетна"

Во Франции пустых полок магазинов, с которых были сметены продукты с длительным сроком хранения, вроде макаронных изделий и круп, не видели с момента окончания Второй мировой войны.
Власти сделали максимум, чтобы уверить население, что дефицита ни продуктов, ни иных товаров первой необходимости не будет, и что на сей счет беспокоиться французам не стоит.
Слова главы Минэкономики поддержали владельцы всех крупных сетевых супермаркетов, заявив, в частности, что запасов продовольствия, в случае, даже если вся страна встанет, хватит до конца июня минимум.
Но не все могут похвастаться подобным оптимизмом.
Германии требуются рабочие руки для сбора быстро поспевающего урожая - речь идет прежде всего о весенних овощах и ягодах, это спаржа и клубника.
Поэтому помогать немцам едут сезонные работники из таких стран, как Румыния и Болгария.
Еврокомиссия уже заявила, что все, что относится к обеспечению продуктами населения ЕС, считается в настоящий момент приоритетной сферой, поэтому был смягчен контроль на границах сообщества, если речь идет о доставке грузов подобного рода для стран-членов ЕС из третьих государств.
Высказывается мнение, что в случае, если речь идет о временном найме рабочих для сбора урожая, запрет на въезд в Евросоюз в данном случае может быть смягчен.
Уже известно, что французские производители молока вынуждены были снизить в апреле уровень надоев примерно на 4%, поскольку уменьшился спрос на сыр.
В ЕС ситуация пока выглядит сравнительно благополучной, она обретает иной облик, когда речь заходит о тех странах, которые снабжаются продукцией, произведенной в сообществе.
Торговля замерла, и грузовые контейнеры, в которых хранятся рис, мучные изделия и другие крупы, остаются в порту.
Те, кто связан с этим сектором экономики говорят, что такого рода обмен ш требуется возобновить, и как можно скорее. Вторым шагом, который бы означал возвращение к норме уже после пандемии, станет увеличение производства пищевых продуктов, как в ЕС, так и за его пределами.