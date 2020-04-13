Еврокомиссия: "Сфера пищевой безопасности Евросоюза приоритетна"

Во Франции пустых полок магазинов, с которых были сметены продукты с длительным сроком хранения, вроде макаронных изделий и круп, не видели с момента окончания Второй мировой войны.

Власти сделали максимум, чтобы уверить население, что дефицита ни продуктов, ни иных товаров первой необходимости не будет, и что на сей счет беспокоиться французам не стоит.

Нет во Франции недостатка в продуктах питания, и во Франции не будет дефицита в том, что касается еды. Мы выработали совместно с главой министерства сельского хозяйства стратегию, которая позволяет нам благодаря практически военной мобилизации всех тех, кто обеспечивает сбор урожая, его хранение и переработку сейчас заявить, что граждане в период эпидемии полностью гарантированы от дефицита еды и иных предметов первой необходимости. Брюно Лё Мэр министр экономики Франции

Слова главы Минэкономики поддержали владельцы всех крупных сетевых супермаркетов, заявив, в частности, что запасов продовольствия, в случае, даже если вся страна встанет, хватит до конца июня минимум.

Мишель-Эдуар Леклерк неоднократно заявлял, что запаса продуктов на складах его группы хватит, чтобы кормить всю Францию до июня AP PHILIPPE WOJAZER

Власти пообещали французам сохранить привычное пищевое изобилие во время эпидемии Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Francois Mori

Но не все могут похвастаться подобным оптимизмом.

Германии требуются рабочие руки для сбора быстро поспевающего урожая - речь идет прежде всего о весенних овощах и ягодах, это спаржа и клубника.

Поэтому помогать немцам едут сезонные работники из таких стран, как Румыния и Болгария.

Еврокомиссия уже заявила, что все, что относится к обеспечению продуктами населения ЕС, считается в настоящий момент приоритетной сферой, поэтому был смягчен контроль на границах сообщества, если речь идет о доставке грузов подобного рода для стран-членов ЕС из третьих государств.

Высказывается мнение, что в случае, если речь идет о временном найме рабочих для сбора урожая, запрет на въезд в Евросоюз в данном случае может быть смягчен.

Страны должны разработать правила, согласно которым они нанимают трудящихся и обеспечивают их безопасность в период пандемии. В случае, если подобные решения приняты не будут, урожай весь просто сгниет на корню. Если сейчас не будут проведены весенние садоводческие работы, то осенью не будет фруктов, а это означает пустые полки и рост цен для потребителей Филипп Бинар Генеральный секретарь Европейской ассоциации производителей свежих фруктов и овощей

Уже известно, что французские производители молока вынуждены были снизить в апреле уровень надоев примерно на 4%, поскольку уменьшился спрос на сыр.

В ЕС ситуация пока выглядит сравнительно благополучной, она обретает иной облик, когда речь заходит о тех странах, которые снабжаются продукцией, произведенной в сообществе.

Торговля замерла, и грузовые контейнеры, в которых хранятся рис, мучные изделия и другие крупы, остаются в порту.

Те, кто связан с этим сектором экономики говорят, что такого рода обмен ш требуется возобновить, и как можно скорее. Вторым шагом, который бы означал возвращение к норме уже после пандемии, станет увеличение производства пищевых продуктов, как в ЕС, так и за его пределами.