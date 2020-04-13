Европейцы отметили Пасху дома

Западная Европа отмечает Пасху дома. Португальцев с праздником поздравляет священник на автомобиле. Настоятель одной из церквей Лиссабона решил не бросать прихожан и служит мессы с колёс, заезжая во дворы и поздравляя верующих.

Великобритания накануне стала пятой в мире страной, где число жертв коронавируса превысило десять тысяч человек. Число летальных исходов в сутки в королевстве снижается второй день подряд, но власти заявляют, что пик пока не достигнут — это должно произойти в ближайшее время.

Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения Великобритании:

"Факт того, что невидимый убийца забрал жизни 10 тысяч человек, говорит о том, насколько серьёзен коронавирус, и почему так важны общенациональные усилия при участии каждого гражданина".

В воскресенье из больницы выписался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он провёл в палате неделю, включая несколько дней в отделении интенсивной терапии:

"Я бы хотел поблагодарить медиков, которые предоставили изумительный уход. Моё тело смогло получить достаточно кислорода исключительно благодаря тому, что ночами каждую секунду они наблюдали за мной, следили за развитием болезни и делали всё, что было необходимо".

В Италии накануне отмечено самое низкое за три недели число смертельных исходов в сутки. Девятый день подряд стабильно снижается число поступающих как в больницы в целом, так и в реанимацию. Это значительно облегчает давление на национальную систему здравоохранения.

Из Франции также сообщают о некотором снижении показателей, но пока не таком сильном.

Формально карантин в стране заканчивается во вторник, однако политики уверены, что президент Эммануэль Макрон продлит действие ограничительных мер: его новое телеобращение к нации ожидается в понедельник вечером.

2А в Испании уже решили карантин немного ослабить. В стране зафиксирован самый низкий за три недели суточный прирост числа заразившихся. Мадрид дал разрешение возобновить работу на некоторых промышленных предприятиях и строительных площадках.