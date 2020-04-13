Пожар в Чернобыле пока не потушен

400 тонн воды ежедневно и практически круглосуточные усилия пожарных не помогли пока взять под контроль распространение пламени в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

В коммюнике Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям говорится, что "наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами".

Ukraine Chernobyl Fire Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Yaroslav Yemelianenko

Радиационная обстановка в Киеве и Киевской области, по данным спасателей (на них ссылается ТАСС), "стабильная" и содержание радионуклидов в воде не превышает допустимых значений".

Ukraine Chernobyl Fire Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Yaroslav Yemelianenko

Возгорание произошло 4 апреля.

Правоохранители установили личность возможного поджигателя, он был задержан, открыто уголовное дело, ведется разбирательство.