В Беларуси на футбол ходят манекены

Беларусь — единственная страна Европы, где чемпионат по футболу пока не отменён. Субботний матч в Бресте собрал на трибунах более 1100 зрителей. На фоне пандемии многие болельщики всё же стали опасаться ходить на стадион. И потому, для поддержки игроков, на трибунах поместили ещё несколько десятков манекенов и картонных фигур.

Карантин Минск пока не вводит, хотя в минздраве признают высокие темпы распространения коронавируса и предсказывают, что пик будет достигнут в течение трёх недель. Ограничительные меры власти республики собираются ввести тогда, когда больницы перестанут справляться с наплывом заболевших.

Всемирная организация здравоохранения требует жёстких мер уже сейчас: комиссия ВОЗ работает в стране почти неделю. Запретить массовые мероприятия вроде футбольных матчей эксперты призывали уже несколько дней назад.

Патрик О'Коннор, глава миссии ВОЗ в РБ:

"Уже в самом начале нашей работы мы отметили, что число случаев удвоилось за два-три дня, что говорит о начале неконтролируемого распространения инфекции внутри страны".

По данным на воскресенье, в Беларуси коронавирусом заразились 2 578 человек, скончались 26. Практически с начала месяца отмечается стремительный рост числа инфицированных. Более половины случаев приходятся на столицу.

При этом наблюдатели отмечают, что многие белорусы следуют призывам минздрава не посещать общественные места без необходимости: посетителей в ресторанах и на рынках стало заметно меньше.