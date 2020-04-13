Музыка как молитва: в пасхальное воскресенье итальянский тенор Андреа Бочелли выступил с концертом в пустом Миланском соборе. Знаменитый оперный певец призвал верующих молиться об окончании эпидемии и поиске нового видения заботы о близких и о нашей планете.

Концерт без зрителей транслировался в прямом эфире по телевидению и на платформе Youtube.

Национальный балет Чехии на сцене пустого театра показал телезрителям постановку из классических и современных танцевальных номеров. Артисты балета в защитных масках следовали правилам социального дистанцирования: в паре танцевали только живущие вместе, а исполнители сольных партий держались друг от друга на расстоянии в два метра.

В субботу на сцене Государственного академического Большого театра России с состоялся уникальный концерт "Мы вместе" с участием известных артистов, посвященный медицинским работникам. В эфир творческого марафона для многомиллионной телеаудитории вышли выдающиеся российские актеры, певцы и музыканты.

Французская джазовая певица Адель Бельмонт переболела коронавирусной инфекцией. Она согласилась на просьбу соседей и спела во дворе своего дома в Париже. Ро ее словам, соседи во время болезни приносили ей суп и пироги. "Я хочу поделится любовью и благодарностью в ответ на проявленную заботу", — сказала Адель Бельмонт".