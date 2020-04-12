Коронавирус в Испании: показатели суточной смертности вновь выросли

В Испании за сутки от COVID-19 умерли 619 человек. Этот показатель суточной смертности выше, чем накануне, но второй самый низкий с 23 марта, сообщают власти Иберийского королевства. Количество инфицированных за сутки выросло на 4167 человек, и это самый низкий показатель с 22 марта.

По данным Минздрава королевства, всего с начала распространения эпидемии в стране зафиксировано более 166 тысяч случаев заражения. Свыше 62 тысяч человек выздоровели.

В борьбе с коронавирусом задействованы военнослужащие. Они проводят масштабную дезинфекцию больниц, домов престарелых, улиц, общественного транспорта. При помощи беспилотников гражданам напоминают о важности введенных месяц назад ограничений на перемещение по стране: благодаря строгому карантину темпы прироста заболеваемости снизились с 20% еще две недели назад до сегодняшних 3%.