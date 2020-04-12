ИзоИзоляция: терапия творчеством

Проект российских пользователей соцсетей "Излоизоляция" из дружеского флешмоба превратился в масштабную акцию и всего за пару недель стал хитом Фейсбука. Уже более 420 тысяч подписчиков. Что неудивительно: во время карантина, когда у многих настроение так себе, а заняться особо не чем, попытки воссоздать известные картины подручными средствами, не только занимают время и развивают творческие способности, но и дают терапевтический эффект.

Участников проекта приветствуют не только российские подписчики, но и пользователи из Канады, США и европейских стран.

Екатерина Брудная-Челядинова, основатель группы: "Писал вчера мальчик из Италии. Он на английском языке писал о том, насколько эта группа вытащила его из пучины трагедии, которая разыгрывается вокруг него. Я не могла сдержать слез, потому что, если это может принести радость кому-то и где-то на другом конце мира, то все это делается не зря".