COVID-19: пасхальная месса при закрытых дверях

Лишь в присутствии священнослужителей - и в отсутствии прихожан, поскольку в Иерусалиме действует карантин - архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла в своей проповеди в храме Гроба Господня в Иерусалиме подчеркнул, что в пасхальный праздник унынию не место, и что следует видеть благо. А творят его творят те, кто жертвует своими жизнями, спасая других.
В время богослужения соблюдались все меры безопасности - допущенные в храм молились, находясь друг от друга на требуемом расстоянии, на них были надеты защитные маски.
Одновременно с Пасхой, которую отмечают западные христиане, последователи иудаизма молятся рядом со Стеной плача в честь Песаха. И тут прихожане придерживаются карантинных мер - молиться разрешено не более 10 верующим одновременно, находясь друг от друга на расстоянии не менее полутора метров.