COVID-19: пасхальная месса при закрытых дверях

Лишь в присутствии священнослужителей - и в отсутствии прихожан, поскольку в Иерусалиме действует карантин - архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла в своей проповеди в храме Гроба Господня в Иерусалиме подчеркнул, что в пасхальный праздник унынию не место, и что следует видеть благо. А творят его творят те, кто жертвует своими жизнями, спасая других.

Pierbattista Pizzaballa Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Sebastian Scheiner

В время богослужения соблюдались все меры безопасности - допущенные в храм молились, находясь друг от друга на требуемом расстоянии, на них были надеты защитные маски.

Pierbattista Pizzaballa Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Sebastian Scheiner

Pierbattista Pizzaballa Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Sebastian Scheiner

Одновременно с Пасхой, которую отмечают западные христиане, последователи иудаизма молятся рядом со Стеной плача в честь Песаха. И тут прихожане придерживаются карантинных мер - молиться разрешено не более 10 верующим одновременно, находясь друг от друга на расстоянии не менее полутора метров.