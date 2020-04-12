Японские власти просят граждан оставаться дома

На улицах японских городов необычайно тихо. Субботний Кабуки-тё - известный своими увеселительными заведениями квартал Токио - пуст. Это первые выходные с момента объявления властями в ряде регионов страны режима чрезвычайной ситуации в надежде сдержать распространение коронавируса. Полицейские просят прохожих вернуться домой: в столице зафиксирован угрожающий рост числа заболевших.

"Мы обращаемся к жителям всех префектур: вне зависимости от того, действует ли в вашем регионе режим чрезвычайного положения или нет, постарайтесь воздержаться от посещения кафе, ночных клубов, караоке-баров, других общественных мест, где обслуживают клиентов, например, ресторанов в торговых центрах. Эти новые рекомендации разработаны в дополнение к уже действующей стратегии по борьбе с вирусом, прописанной в Законе о специальных мерах (ст.24, параграф 9)".

Тем временем в токийском аэропорту Нарита появились первые картонные кровати. Если соседние гостиницы окажутся переполненными из-за роста числа заболевших, все пребывающие будут дожидаться результатов обязательного теста на коронавирус здесь. Подобную мебель рассчитывали использовать в олимпийской деревне в Токио этим летом. Сами игры из-за пандемии перенесены на 2021 год.