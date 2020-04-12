Папа римский призвал ослабить санкции и прекратить войны

Христианские конфессии, которые используют григорианский календарь, отмечают Пасху. Праздничная служба в Соборе Святого Петра в Ватикане (ее транслировали в прямом эфире во многих странах) прошла с участием всего нескольких десятков человек. В традиционном пасхальном обращении "Граду и миру" папа Франциск сказал, что Воскресение Христово дает надежду на преодоление бед, включая пандемию нового коронавируса. COVID-19 унес жизни уже более ста тысяч человек. Понтифик так же призвал ослабить санкции и прекратить войны:

"В нынешних условиях пусть будут ослаблены международные санкции, которые препятствуют оказанию странами достойной поддержки населению, чтобы все государства могли обеспечивать нужды своих граждан, сокращая, если вообще не прощая, долги наиболее бедных стран. Сейчас не время для проявления эгоизма, поскольку вызов касается всех без исключения".

Папа Франциск отметил, что многие проводят эту Пасху в одиночестве, в трауре и смятении из-за пандемии, в физических страданиях и в условиях экономических проблем. "Жизнь миллионов людей изменилась неожиданным образом" - констатировал понтифик.