"Незримый убийца" ходит по Европе

Великобритания преодолела 10-тысячный рубеж погибших от эпидемии COVID-19 вслед за США, Италией, Испанией и Францией. За минувшие сутки в больницах Соединённого Королевства умерли 737 пациентов с этим диагнозом.

Тот факт, что этот незримый убийца унёс уже более 10 тысяч жизней, показывает, насколько серьёзна угроза со стороны коронавируса и насколько важны общенациональные меры с участием каждого из нас. Мэтт Хэнкок Министр здравоохранения Великобритании

Департамент гражданской защиты Италии сообщили о 431 смерти за сутки — это самый низкий показатель за три с половиной недели. С момента начала эпидемии в этой стране болезнь унесла 19,899 жизней. Более 156 тысяч итальянцев инфицированы коронавирусом, более 3 тысяч при этом находятся в реанимации.

Во Франции за последние сутки болезнь унесла жизни пятисот шестидесяти одного человека. Этот показатель быстро снижается третий день подряд. По данным министерства здравоохранения, с первого марта от эпидемии умерли более 14 тысяч жителей Франции — около трети в домах престарелых, две трети — в больницах. Без малого 32 тысячи французов госпитализированы.