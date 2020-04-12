Британский премьер Борис Джонсон выписан из больницы

Борис Джонсон выписан из больницы, однако сразу вернуться к работе он не сможет: британский премьер покинул лондонскую больницу Святого Томаса, где он провёл неделю, включая трое суток в отделении интенсивной терапии.

Канцелярия главы правительства распространила заявление Джонсона — он благодарит национальную систему здравоохранения, которая, по словам премьера, спасла ему жизнь. Далее 55-летний политик будет восстанавливаться в загородной резиденции Чекерс, пока во главе кабинета министров его замещает министр иностранных дел Доминик Рааб.

Джонсон, который на первом этапе эпидемии публично бравировал рукопожатиями с инфицированными пациентами, стал первым мировым лидером, серьёзно заболевшим COVID-19. Коронавирус у британского премьера впервые диагностировали две с половиной недели назад.