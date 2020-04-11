В США теннисные корты превращаются в полевые госпитали для заболевших коронавирусом. Центр, в котором ежегодно проводится US Open, принимает своих первых пациентов. В штате Нью-Йорк заразившихся больше, чем в целых странах: около 160 тысяч. Почти половина летальных исходов в США зафиксирована тоже здесь. Всего в Соединенных Штатах умерли свыше 18 тысяч инфицированных.

"От одного только взгляда на цифры становится страшно. Столько людей умерли. В то же время, количество мест в больницах, занимаемых заболевшими, снижается. А это говорит о том, что эпидемия, возможно, идет на спад", - говорит президент Дональд Трамп.

В Детройтском медицинском центре могут выяснить, заражен ли человек коронавирусом, за считанные минуты. Тесты проводят специалисты из организации "Система здравоохранения Генри Форда" и студенты - будущие врачи. В первую очередь, анализы сдают сотрудники скорой помощи, полицейские, водители автобусов.

Медикам помогает армия. В четверг самолет Национальной Гвардии доставил из Северной Каролины на востоке страны в Аризону на юго-западе материал для пошива защитных средств. Здесь насчитывается свыше 3 тысяч инфицированных. Около ста человек умерли.