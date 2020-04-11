Пончики против коронавируса: людей объединяют онлайн-курсы

Рестораны не работают. Дружеские посиделки за праздничным столом откладываются. Но Мэттью Джонс, шеф-повар из Лондона, призывает не поддаваться коронавирусной хандре и не отказывать себе в удовольствии вкусно перекусить пусть в условиях строжайшего карантина.

Как оказалось, с ним согласны тысячи людей. С начала введения ограничительных мер в ряде стран его бесплатные онлайн-курсы в Instagram по кулинарии пользуются необыкновенным успехом.

"Творится что-то невообразимое. И так с первого дня, - говорит повар. - Сначала к нам присоединились 8 тысяч человек. А за последующие 10 дней еще 40. Невероятно! С нами люди со всего мира - из Аргентины, Мексики, Турции".

Камера, а точнее, смартфон, в руках жены Мэтью. Сам он вот уже 25 лет как работает пекарем.

"Неожиданно выпечкой заинтересовались столько людей! - говорит он. - Многие вдруг осознали, что могут попробовать себя в этом новом деле. Они застряли дома: лучшего момента не найти. "Вы меня просто спасаете" - мы получаем такие сообщения почти каждый день. Людям скучно сидеть сложа руки".

Эмма Пултон одна из них. Она живет в итальянской деревушки в сотне километров от Болоньи. По ее словам, подобные онлайн курсы - еще и средство от одиночества: "Мне нравятся такие уроки. С их помощью я пытаюсь составить себе более-менее четкий распорядок дня. Да и просто здорово понимать, что то или иное видео вместе с тобой смотрят и другие, в какой-то степени твои единомышленники".

Пончики, сдобные булочки, хлеб. Любовь к углеводам объединяет оказавшихся в изоляции людей по всему миру каждый день в два часа по лондонскому времени.