Никарагуа: когда COVID-19 нипочём

В то время как в большинстве стран мира принимают активные меры по борьбе с распространением коронавируса, власти Никарагуа не спешат следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Более того, в стране организуют спортивные мероприятия и не препятствуют массовым религиозным шествиям по случаю приближающейся Пасхи. Одно из них прошло недалеко от Манагуа - столицы государства.

Элиан, верующий: "Католическая церковь отменила религиозные шествия и все мероприятия. Но мы, паломники и прихожане, решили следовать нашим традициям, как мы это делаем год за годом, чтобы она не терялась".

Правительство президента Даниэля Ортеги критикуют за то, что он не вводит ограничения. Однако представители властей утверждают, что в стране мало случаев заболевания COVID-19 и ситуация находится под контролем. Между тем множество простых никарагуанцев, опасаясь за свою жизнь, соблюдают самоизоляцию.

Луис, учитель: "Мы должны заботиться друг о друге, потому что, если смотреть правде в глаза, мы, как говорится, остались без капитана корабля. А в нашем случае, он нам очень нужен".

Власти заявляют, что в стране восемь случаев инфицирования коронавирусом. От COVID-19 скончался один человек.