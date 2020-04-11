Великая суббота прошла онлайн

Эпидемия, уносящая тысячи жизней во всём мире, наложила свой трагический отпечаток и на пасхальные праздники, которые отмечают в эти дни последователи западных христианских церквей. Службу Великой субботы папа римский Франциск провёл в незаполненном соборе Святого Петра в Ватикане — католики разных стран смогли увидеть её в прямой трансляции через интернет.

Перед телекамерами в кафедральном соборе Святого Иоанна Крестителя в Турине была выставлена и одна из наиболее известных церковных реликвий — так называемая туринская плащаница. Её демонстрируют публично лишь в исключительных случаях, и на этот раз, как надеются в церкви, возможность увидеть плащаницу хотя бы на экране поддержит дух верующих в эти тяжёлые для многих дни.