Непраздничные выходные Европы

Власти европейских стран призывают граждан провести эти соблазнительно солнечные пасхальные выходные дома. За дисциплиной следит полиция. Во Франции режим изоляции длится уже почти месяц. Статистика последних дней обнадёживает — число поступлений в реанимацию снижается — однако расслабляться пока опасно. Как предупреждает Всемирная организация здравоохранения, слишком поспешная отмена карантина чревата новой волной заражений и гибели граждан.

В Великобритании, где ежедневное число смертей превышает сейчас показатели любой из континентальных стран Европы — за последние сутки скончались 917 человек - тем не менее выравнивается кривая госпитализаций. Следящие за судьбой премьер-министра Бориса Джонсона с облегчением узнали, что его перевели из реанимации в обычную палату и он начал выходить на короткие прогулки. Прогуливаются и многие жители британских городов, хотя им предписано не собираться больше двух и не приближаться друг ко другу ближе двух метров. Полицейские патрули следят за соблюдением мер социального дистанцирования и отправляют нарушителей по домам.

Пока нам ясно, что вирус продолжает распространяться среди населения. Мы должны гарантированно это пресечь. Поэтому в эти пасхальные выходные действительно нужно остаться дома. Мэтт Хэнкок Министр здравоохранения Великобритании

В Испании на дорогах развёрнуты тысячи блокпостов: полиция следит за соблюдением карантина в ожидании отмены ряда ограничений уже в понедельник — строителям и рабочим ряда других отраслей промышленности будет разрешено вернуться на рабочие места.