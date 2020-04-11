Историческая пандемия

Сотрудники расположенного в Вене «Дома истории Австрии» одними из первых осознали, что охватившая мир пандемия коронавируса – историческое событие, которое будет в дальнейшем изучаться. А для этого специалистам потребуются предметы, фотографии и документы, свидетельствующие о происходящих сейчас событиях. Поясняет Моника Соммер, сотрудница музея:

– Когда 12 марта музеи закрылись, нам сразу стало ясно, что наступил исторический момент, что мы вступаем в переломную историческую эпоху. Мы немедленно, уже 17 марта, обратились из нашего домашнего офиса к людям с призывом помочь нам задокументировать те изменения, которые происходят в жизни в этой кризисной ситуации.

Собирая материалы для историков будущего, в австрийской столице не забывают и о современниках, нуждающихся в помощи. Знаменитые венские фиакры развозят сейчас продукты пожилым жителям города. В стране более 13 000 человек заразились коронавирусом, более 300 человек скончались от инфекции.