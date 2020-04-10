Приплыли: у морских берегов появились киты

Они бороздят морское пространство и практически ничем не рискуют... Во Франции в водах Национального парка Каланки замечены финвалы, близкие родственники синего кита, вторые по величине животные планеты. Из-за пандемии, вызванной коронавирусом, в море сейчас курсирует значительно меньше судов. Именно поэтому, считают специалисты, киты осмелели и стали приближаться к прибрежной зоне.

Дидье Ро, Национальный парк Каланки: "Какая-либо человеческая деятельность почти отсутствует. Киты становятся более спокойными, можно сказать безмятежными. Их поведение выглядит уверенным. Животные находят новые пространства для игры. Это места, которые они обычно покидают, во время интенсивного морского трафика. Поэтому мы и видим китов далеко от берегов Марселя. Но сейчас совсем другое дело, киты возвращаются".

Каждый из этих финвалов весит порядка 70 тонн. Длина тела достигает 20 метров. Снять китов на видеокамеру удалось морскому патрулю.