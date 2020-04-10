Бангкок: макси продаёт автомат

Защитные маски - не проблема в Бангкоке. Их можно приобрести так же легко, как и баночку кока-колы. На станции Маккасан скоростного транзита на железнодорожной линии аэропорта установлены специальные аппараты. Опустите монетки или оплатите банковской карточкой и нажмите на кнопку. Только не забудьте потом продизенфицировать руки. Одна маска стоит примерно 70 евроцентов.
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