Лионский хор исполнил "Don’t Stop Me Now"

Лионский хор во время карантина исполняет Don’t Stop Me Now - песню английской рок-группы Queen. Каждый из 60 участников записал свою партию на смартфон. Затем был сделан монтаж. В течение нескольких дней Фредерик Глас "собирал" композицию у себя дома. Результатом он остался доволен.