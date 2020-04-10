Лионский хор исполнил "Don’t Stop Me Now"

Лионский хор во время карантина исполняет Don’t Stop Me Now - песню английской рок-группы Queen. Каждый из 60 участников записал свою партию на смартфон. Затем был сделан монтаж. В течение нескольких дней Фредерик Глас "собирал" композицию у себя дома. Результатом он остался доволен.
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