Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Ряд дополнительных запретов и ограничений вводится в Москве с 13 по 19 апреля, сообщил в пятницу в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. В том числе, отметил мэр, в городе вводится пропускной режим.

"На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе - для поездок в других целях. И на третьем этапе - если понадобится - передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно", - написал мэр. Он добавил, что пропускная система будет носить заявительный характер.

Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений. "Пропускной режим передвижения по городу - это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения", - пояснил Собянин.

С 13 по 19 апреля в Москве временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медорганизаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры. Продуктовые магазины продолжат работу, а также "другая розница, которая открыта сегодня", отметил мэр.

Кроме того, в Москве также приостанавливается большинство строительных работ, а также работа каршеринга.