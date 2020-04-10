Помощь самым уязвимым

Из-за пандемии в бедственном положении могут оказаться самые уязвимые группы населения планеты — беженцы и жители развивающихся стран. В интервью телеканалу Euronews верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил:

"Гуманитарная помощь, оказание содействия развивающимся странам — это очень важно. И в этом отношении на мировой арене Европа занимает ведущее положение. Сегодня я опасаюсь, что объем помощи сократится, потому что государствам придется столкнуться с огромными тратами в ответ на последствия кризиса, вызванного пандемией, прежде всего экономические последствия, и поэтому такое увеличения расходов может сказаться на выполнении программ внешней помощи".

В конце марта Евросоюз выделил дополнительно 240 млн евро помощи сирийским беженцам и уязвимым лицам в Ираке, Иордании и Ливане.

"Если мы не будем заниматься решением проблем, если не будем направлять на это ресурсы, то это будет несправедливо не только по отношению к тем, кто страдает от проблем, но и по отношению ко всем нам, потому что проблемы, если их не решать там, где они возникают, могут могут привести к негативным последствиям во всем мире", — говорит верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

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