"Шарль де Голль" заболел

Коронавирус проник и на авианосец "Шарль де Голль": заражение было выявлено у 50 моряков крупнейшего корабля военно-морского флота Франции. Об этом сообщило министерство обороны страны, отметив, что авианосец досрочно закончил миссию и уже отправился в порт приписки. Трое заболевших доставлены в военный госпиталь Тулона на вертолёте, остальные помещены в карантин.

На борту корабля находились 1760 человек. С ними работают работают военные медики. Они провели 66 тестов и продолжают проверки, число заражённых может возрасти.

Ранее стало известно о вспышке COVID-19 на американском атомном авианосце "Теодор Рузвельт". Всего на борту корабля находились 5000 моряков. Из-за скандала, связанного с попавшим в СМИ письмом капитана, сам он был уволен, а и.о. министра ВМС США подал в отставку.

Позже коронавирус был обнаружен на борту ещё трёх американских авианосцев.