Еврогруппа предложила план спасения экономики

Реанимировать и обеспечить рост европейской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. С этой целью Еврогруппа (министры финансов стран зоны евро) - согласовала план поддержки экономики суммарным объемом в 540 миллиардов евро. Предполагается, что решение будет утверждено на саммите ЕС. Программа объединяет предложенные ранее различными институтами ЕС меры и схемы оказания помощи различным сферам экономики сообщества.

Мариу Сентену, председатель Еврогруппы: "Этот чрезвычайный план защитит нашу экономику и социальную сферу, когда мы погрузимся в рецессию. Когда кризис в области здравоохранения пойдет на спад, нам нужно будет стимулировать восстановление экономики. Крайне важно, чтобы экономика поднималась в целом в ЕС, а не только в отдельных странах".

Рецессия в Евросоюзе, сказал Сентену, начнется в течение двух недель. К этому моменту сообщество запустит согласованную программу поддержки экономики. На этом однако дело не закончится. Для долгосрочного восстановления потребуется отдельный план, который предстоит обсудить.

"Европа продемонстрировала солидарность и силу" - заявил министр финансов Германии Олаф Шольц. "Наш континент столкнулся с пандемией коронавирусной инфекции и с COVID-19. Важно, чтобы на этот вызов мы выработали общий ответ, который позволит нашим странам решить не только проблемы здравоохранения, но также возникшие экономические проблемы".

"Европейский механизм стабильности предоставит помощь странам на расходы в сфере здравоохранения без всяких условий. Средства так же будут доступны для поддержки экономики, но на определенных условиях. Это справедливо и разумно" - подчеркнул глава минфина Нидерландов Вопке Хоекстра.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр назвал соглашение превосходным. "Европа показала себя на высоте, на фоне столь серьезного кризиса" - отметил министр.

По словам испанского министра финансов Надии Кальвиньо, Еврогруппа продолжит работать над общими механизмами финансирования для восстановления европейской экономики".

Глава финансового ведомства Италии Роберто Гуальтьери призвал ЕС выпустить еврооблигации. "Давайте представим это амбициозное предложение Евросовету. Мы будем на этом настаивать".

Министр финансов Ирландии Паскаль Донахью, комментируя соглашение Еврогруппы, отметил скорость с которой оно было достигнуто и масштаб принятых мер. "Десять лет назад, когда Европа столкнулась с кризисом такого не было".

Шона Мюррей Euronews: "В ответ на кризис, вызванный пандемией коронавируса, министры финансов стран ЕС продемонстрировали, как они считают солидарность, в отсутствие которой обвиняли Евросоюз. На следующей неделе главы государств и правительств должны утвердить эту программу и провести дальнейшие дискуссии по вопросу финансирования фонда по восстановлению экономики".