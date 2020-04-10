"Новый план Маршалла" для Европы готов: Еврогруппа преодолела резкие разногласия и возможный крупный кризис внутри ЕС, со второй попытки договорившись о мерах по поддержке пострадавшей от пандемии экономике. Согласован пакет помощи в рекордные €540 млрд.

Переговоры министров финансов стран еврозоны в режиме видеоконференции длились всю минувшую ночь. После 16-часовых дискуссий глава Еврогруппы Мариу Сентену наконец объявил о заключении сделки.

"Пакет, который мы одобрили сегодня, сопоставим с суммой, близкой к 4 % общеевропейского ВВП, плюс автоматические стабилизаторы, которые достаточно мощны, чтобы защитить европейскую экономику в случае кризиса. Это абсолютно беспрецедентно. Мы никогда не реагировали ни на один кризис так быстро, как сейчас", - сказал Сентену.

Франция, Испания и Италия, выступавшие за большую солидарность, в основном достигли своей цели: помощь будет предоставлена без дополнительных условий и требований введения мер жёсткой экономии. В ходе переговоров удалось преодолеть противостояние этому Нидерландов. Но в соглашении не упоминается использование совместного долга для финансирования восстановления. Мариу Сентену прокомментировал это так.

"Отвечая на вопрос о выпуске так называемых "коронабондов" через специально созданный европейский фонд спасения, я могу лишь сказать: "Как председатель Еврогруппы я усердно работаю над тем, чтобы не свернуть дебаты, но и не предвосхищать заключение соглашения. Думаю, что мы все должны проявить терпение".

Германия вместе с Нидерландами поначалу выступала за применение Европейского стабилизационного механизма (ESM), в обмен на введение в странах-получателях политики жёсткой экономии, как это было в Греции, Португалии и Ирландии. Но в итоге сменила свою позицию.

Около €300 млрд пойдут на поддержку безработных, а также малого и среднего бизнеса. Еврогруппа надеется, что при помощи таких мер второго за десятилетие крупного кризиса удастся избежать.