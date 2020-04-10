Пасха взаперти

Площадь перед церковью Кристо де Мединасели в Мадриде, где обычно ещё за неделю до Пасхи собираются верующие со всего света, жаждущие прикоснуться к чудодейственной, как они считают, статуе Христа, безлюдна. Испания будет отмечать Пасху, праздник воскресения, оплакивая тысячи смертей от коронавирусной инфекции, в условиях самого серьёзного санитарного кризиса за более, чем 100 лет.

Хайме Веласкес, Euronews: "Пасха - одним из самых популярных католических праздников в Испании. В этот день на улицах обычно яблоку негде упасть: все хочется увидеть, как из церквей выходят процессии. Но на этот раз двери всех церквей страны останутся закрыты".

Все пасхальные шествия запрещены правительственным указом. Испанские церкви будут транслировать в Интернете прошлогодние массовые празднования и службы, а верующие будут смотреть их, не выходя из дома. За несколько месяцев до Пасхи они уже участвовали в репетициях этих процессий, но теперь будут молиться за скорейшее избавление от коронавируса.

"В такое время мы будем молиться за упокой скончавшихся от болезни, - говорит Оскар Моралес из братства Мединасели, - а также за здравие медработников и сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивают нашу безопасность".

Многие братства призывают прихожан отметить Пасху всем миром в социальных сетях.

"Трудные времена настали, - говорит юный Пабло Латорре из братства Медианели, показывая пасхальную процессию, сделанную им из картона и цветной бумаги. - В этом году мы не сможем организовать шествие. Вот я и подумал: "А почему бы мне не сделать своим руками такую процессию для Кристо де Мединасели?"

Хуан Пенья - певец в стиле фламенко. В прошлом году он исполнял саэту, которую поют в сопровождение религиозных шествий в дни Страстной недели.

"У меня есть возможность выразить своим пением ту боль, которую чувствуют сегодня люди. Я буду петь для них", - говорит Хуан. В этом году он проводит пасхальную неделю дома, но каждый день поёт с балкона.

"Саэта, которую я пою, очень красивая. Я выбрал её, чтобы адаптировать к той ситуации, в которой мы сегодня живём, во время пандемии. Это обращение к Богу, чтобы он помог нам выстоять, остановить распространение коронавируса, от которого страдает весь мир".

Каждый вечер жители испанской столицы благодарят аплодисментами медработников, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19. А когда аплодисменты стихают, Хуан Пенья начинает петь свою саэту.