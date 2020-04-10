США: новые антирекорды

Более 16, 5 тысяч умерших, свыше 460 тысяч зараженных. Таковы новые неутешительные данные о распространении коронавируса в США. В то же время, в Белом доме заявляют и о первых проблесках надежды - о признаках стабилизации ситуации в Нью-Йорке, Денвере, штате Луизиана. Госпитализация новых пациентов с COVID-19 здесь медленно сокращается.

Оптимистично настроен и президент Дональд Трамп: "Я считаю, что с экономикой все будет в порядке. У меня такое ощущение. А за последние годы чувства редко меня обманывали. Думаю, все будет хорошо. Уровень смертности у нас балансирует у нижних границ кривой - пусть смерть и темное, страшное слово, пусть нам приходится впервые прочувствовать его силу в подобной мере".

По итогам торгов в четверг фондовые индексы США выросли на фоне слов президента о том, что страна, возможно, близка к пику эпидемии. Инвесторы ожидают и вестей о новых стимулирующих мерах для преодоления последствий коронавируса, принятие которых активно обсуждают Белый дом и Конгресс. Помимо финансирования малого бизнеса на сумму 250 млрд долларов, план включает выделение дополнительных средств штатам и новые выплаты гражданам. Только за последние три недели свыше 16 млн человек подали заявки на получение пособия по безработице.