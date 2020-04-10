Виртуальная Страстная пятница

Такую Страстную пятницу католики, лютеране и представители других протестантских церквей еще не видели.

Улицы Ватикана опустели. Страстная неделя стала первой "виртуальной" в истории римско-католической церкви. Мессы демонстрируются онлайн и по телевидению. А традиционный крестный ход впервые за долгое время организован на площади перед собором Святого Петра, а не у стен Колизея.

Служба в соборе Парижской Богоматери, пострадавшем в результате пожара в апреле прошлого года, транслировалась по телевидению. Архиепископ Парижа Мишель Опети провел мессу, на которой присутствовали всего семь человек. Ради этого события в собор вернули терновый венец Христа — знаменитую реликвию, спасенную во время пожара.

В испанской Каланде звук барабанов звучит с балконов. Обычно барабанная дробь раздается здесь на центральной площади в полдень Страстной пятницы и не прекращается до вечера субботы, но на этот раз жители деревни не могут собраться вместе.

В немецком Дюссельдорфе сотни христиан побывали на мессе, соблюдая меры социального дистанцирования, служба прошла на территории кинотеатра под открытым небом.

"После стольких дней отсутствия общения с другими верующими, я решил испытать момент единения, даже в такой абсолютно непривычной атмосфере", — говорит местный житель.

С такой идеей выступил мэр Дюссельдорфа Томас Гейзель, собравшиеся приобрели пропуск заранее и слушали мессу по радио, не выходя из своих машин.