COVID-19: число погибших в мире превысило 100 тысяч человек

Число людей, умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире превысило 100 тысяч. Инфицированы миллион шестьсот тысяч человек. Большинство смертей приходится на Европу. В Великобритании за двадцать четыре часа скончались 980 больных. Это самый высокий суточный показатель летальных исходов для Соединенного Королевства с момента начала эпидемии. Всего жертвами COVID-19 стали около девяти тысяч (8958). В больницах находятся более 19 тысяч. Власти призывают британцев строго соблюдать карантин и во время пасхальных праздников.

Мэттью Хэнкок, глава британского минздрава: "Мы не должны забывать, что за каждой цифрой, каждым числом стоят имя человека, боль и утрата, семья, которая никогда не будет прежней. Ответсвенность за борьбу с этим вирусом лежит на всех. И мы обязаны оставаться дома".

Некоторые страны, где эпидемиологическая ситуация улучшается, задумываются об отмене ограничений. Однако эксперты Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что послабления следует вводить постепенно, при соблюдении ряда условий. В частности, передача вируса должна "находиться под контролем".

Тедрос Адан Гебрейесус, глава ВОЗ: "Слишком быстрое снятие ограничений может привести к новому ускорению распространения коронавируса".

Италия продлевает карантин до 3 мая. Между тем на Апеннинах вновь наметилась тенденция к сокращению как числа жертв коронавируса, так и числа новых заражений. За 24 часа COVID-19 унес жизни 570 человек (вчера 610), инфицированы чуть меньше 4 тысяч.

Во французских госпиталях лечение получает более 31 тысячи пациентов. Практически каждый пятый - в реанимации. За сутки в больницах умерли 554 человека. С начала эпидемии - свыше 13 тысяч. По данным властей, коронавирус выявлен у 90 676 человек.

В пасхальные праздники за соблюдением карантина в большинстве европейских стран полиция, в том числе с помощью дронов, будет отслеживать нарушителей и штрафовать их.