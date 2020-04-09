Почему некоторые страны ослабляют карантин?

Австрия и Чехия с решительными мерами не тянут: ещё в самом начале эпидемии они одними из первых европейских стран закрыли свои границы и ввели другие общенациональные ограничения. Сегодня, когда пик заболеваний здесь, кажется, пройден, Вена и Прага раньше многих соседей приступают к постепенному выходу из карантина. По плану австрийского правительства ряд предприятий малого бизнеса возобновит работу уже в следующий вторник. Заниматься спортом на свежем воздухе будет разрешено без масок. По словам федерального канцлера Себастьяна Курца, пасхальная неделя покажет, сможет ли австрийская экономика "воскреснуть" уже в ближайшее время.

"Наши меры были жёстче, чем в других странах, и приняли мы их быстрее — поэтому худшего сценария нам пока удалось избежать. Сегодня эта тактика позволяет нам выйти из кризиса раньше других". Себастьян Курц Федеральный канцлер Австрии

Этот подход разделяют и в соседней Чехии. Режим чрезвычайной ситуации здесь объявлен до конца месяца, но всё большему числу магазинов постепенно разрешают возобновить торговлю.

У каждой из скандинавских стран — свой подход. В Норвегии пришли к выводу, что принятые здесь меры против распространения инфекции оказались достаточно эффективными, и надеются открыть детские сады уже через полторы недели. Ещё неделю спустя в школы вернутся ученики младших классов, и до окончания весны — старшеклассники.

В Дании детские сады и начальные школы откроются на следующей неделе — это должно позволить родителям вернуться на рабочие места. Закрытыми ещё на месяц останутся рестораны и кафе, церкви, библиотеки, спортивные заведения и торговые центры.

Швеция, страна с самыми щадящими мерами карантина в Европе, объясняет свой подход высоким уровнем доверия между государством и гражданами — шведов попросили соблюдать социальную дистанцию, и этого, в принципе, оказалось достаточно.

Александра Лагеркранц, шведская студентка, рассказывает: "Моя мама не сидит дома, моя сестра тоже — они гуляют с собакой, выходят поужинать, встречаются с друзьями, так что мне кажется, что раз они выходят, то и мне можно, риск от этого сильно не повысится".

В Швеции накануне зарегистрировали 96 смертей, связанных с коронавирусом. Число новых заражений в последние полторы недели то растёт, то падает — накануне здесь выявили 726 инфицированных.

По словам Андерса Тегнелла, главного эпидемиолога Швеции, "наши меры и общественные действия оказывают значительный эффект на распространение вируса. Когда мы находимся на улице, не слишком близко друг ко другу, вирус, конечно, не передаётся так, как в помещениях, где все люди рядом. Так что меня люди на улице не тревожат так, как многие другие явления".

Кадры обычной жизни шведов из других европейских стран сегодня смотрятся как фантастика: шведские дети играют в футбол, а взрослые выходят на прогулки — похоже, без страха заболеть.