Борис Джонсон выписан из отделения интенсивной терапии

Европейские страны преодолели печальный рубеж: в результате заражения коронавирусом в Италии скончались свыше 18 тысяч человек, во Франции — более 12 тысяч. Между тем есть и обнадеживающие новости: во Франции в реанимации в настоящее время находятся на 82 пациента меньше, чем в среду.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел в четверг встречи с представителями научного сообщества, ожидается что в понедельник он объявил о продлении карантина в стране.

Генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон подчеркнул: "Первые признаки замедления темпов пандемии связаны с тем, что вы соблюдаете карантинные меры, и я вас за это искренне благодарю. Важно сохранять бдительность, чтобы защитить наших близких, наши семьи. Самоизоляция помогает остановить распространение инфекции".

В Италии также снижается число госпитализаций. 67% всех больных находятся на домашнем лечении. Вместе с тем число умерших в четверг — 610 — возросло по сравнению с предыдущим днем, а суточный показатель новых заражений все еще остается высоким — было выявлено 4204 случая. В среду эти цифры были 542 и 3836 соответственно. По-прежнему главный очаг эпидемии сохраняется в северной области Ломбардия.

Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул отделение интенсивной терапии и выздоравливает, его перевели в обычную палату. Коронавирусную инфекцию у главы британского правительства обнаружили в конце марта. Глава МИД Доминик Рааб, временно заменяющий премьера, сообщил о намерении продлить карантин в Соединенном Королевстве. Официальное решение будет объявлено на следующей неделе. Число летальных исходов в стране приблизилось к восьми тысячам, но система здравоохранения страны пока справляется с количеством пациентов. За сутки в Соединенном королевстве COVID-19 унес жизни 881 человека. Это чуть меньше вчерашнего рекордного показателя (938), но это второй самый высокий показатель суточной смертности для страны.