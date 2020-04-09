Выздоровлению все возрасты покорны

Висенте покидает стены больницы в пригороде Мадрида, где провёл 8 дней в отделении интесивной терапии. Заразившись коронавирусом, он до это этого ещё 8 дней оставался в домашней изоляции. Несмотря на растущее число летальных исходов, выздоравливающих в Испании всё же намного больше, но случай Висенте особенный - ему 96 лет.

- Я видел смерть в лицо и даже уже хотел умереть.

- Да ладно! Почему ты хотел умереть?

- Потому что я действительно умирал.

Висенте говорит, что медицинский персонал рисковал своей жизнью, чтобы спасти его. Каждый раз, вспоминая об этом: он не может сдержать слёз:

- Большое спасибо. Вы просто герои!

- Вы, главное, поправляйтесь, - напутствуют его медики.

16 дней между жизнью и смертью: Висенте вернулся в свою родную Виллальбу и под радостные аплодисменты соседей присоединился к семье, которая соблюдает режим самоизоляции. Его пример вселяет надежду.