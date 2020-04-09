Европа в режиме ЧС: "фейковые новости приходят из России"

Пандемия коронавируса погрузила Европу в кризисный режим. То, как ЕС реагирует на чрезвычайную ситуацию, находится под пристальным наблюдением. От вспышки дезинформации в интернете до принятия чрезвычайных мер, дающих широкие полномочия правящей партии, Европейский союз сталкивается с беспрецедентными вызовами. Все это мы обсудим с нашей гостьей — вице-председателем Европейской комиссии по ценностям и обеспечению прозрачности Верой Йоуровой.

Шандор Жирош, Euronews:

Большинство из нас отказывается от некоторых из наших свобод для борьбы с вирусом. Как далеко должны зайти страны в своей работе по охране общественного здоровья?

Вера Йоурова, вице-председатель Еврокомиссии:

— На данный момент 20 стран ввели такие особенные чрезвычайные режимы. Ваш вопрос в том, как далеко они должны зайти. Существует принцип, согласно которому даже в чрезвычайной ситуации меры, принимаемые правительствами, должны быть строго необходимыми, соразмерными и ограниченными конкретными сроками. А чтобы строжайший парламентский контроль работал необходим контроль со стороны граждан через представителей парламента. И конечно же, СМИ тоже должны делать свою работу. Это те необходимые параметры, за которыми мы сейчас наблюдаем. Мы следим за режимами во всех государствах-членах.

Шандор Жирош, Euronews:

Теперь, вероятно, будут приняты новые меры. Некоторые правительства хотели бы использовать мобильные телефоны населения, чтобы фактически отслеживать пандемию. Беспокоит ли вас проблемы с защитой их данных?

Вера Йоурова, вице-председатель Еврокомиссии:

— На данный момент — нет. Если говорить об использовании этих инструментов: то мы хотим, чтобы люди давали согласие на его использование. И для этого цифрового решения, которое как мы видим предлагается почти во всех государствах-членах, применяется это условие. Что касается чрезвычайных режимов: они не должны быть с нами вечно, потому что это конкретные меры в условиях ЧС.

Шандор Жирош, Euronews:

Как вы считаете, коронавирус изменит европейские демократии?

Вера Йоурова, вице-председатель Еврокомиссии:

— Я думаю, что это во многом меняет правила игры. Оптимисты считают, что после кризиса нужно начинать создавать что-то новое. В особенности цифровой мир, который сейчас так помогает преодолеть этот кризис. Ему нужно придать новый динамизм. Но что касается демократии, верховенства закона и основных прав, то я бы действительно призвала вернуться к прежним нормам, потому что у нас была и есть до сих пор лучшая система, которую мы когда-либо создавали для общества. В истории диктатуры показали, что они направлены против народа, было слишком много жертв. И именно поэтому мы должны изо всех сил стараться сохранить демократию, сохранить рамки полномочий в государствах-членах, давая им право принимать свои собственные решения. Возвращение к основам — это очень важно, и говоря о нем, хотела бы добавить: чрезвычайные режимы не означают, что мы каким-то образом выходим за пределы демократии.

Шандор Жирош, Euronews:

Есть одна страна, Венгрия, где действительно не ясно, когда будет отменен закон О чрезвычайном положении, когда будут отменены чрезвычайные меры и как это произойдет. Считаете ли вы, что Венгрия все еще действующая демократия?

Вера Йоурова, вице-председатель Еврокомиссии:

— Это сложный вопрос, и я не дам вам прямого ответа. Я просто хочу сказать вам, если вы прочитаете закон, то там не указываются какие-либо конкретные сроки. И когда вы обсуждаете это с венгерскими партнерами, они говорят нам, что парламент может в любой момент снять чрезвычайный режим. Поэтому нам придется подождать и посмотреть, как будут применяться на практике повышенные чрезвычайные полномочия правительства в этот период. И если взглянуть на закон, то он вполне сопоставим с другими законами, предусматривающими чрезвычайные режимы в других государствах. Но ситуация осложнена, тем, что в прошлом к венгерскому правительству и премьер-министру было мало доверия. Вы знаете, что Венгрия уже находится под особой процедурой, предусмотренной 7-ой статьей. Поэтому, когда вы читаете закон в этом контексте, конечно, он говорит нам, что мы должны оставаться бдительными и наблюдать за его применением.

Шандор Жирош, Euronews:

Почему первая реакция после одобрения этого закона со стороны комиссии была такой мягкой? В первом заявлении Венгрия даже не упоминалась по имени.

Вера Йоурова, вице-председатель Еврокомиссии:

— Я думаю, что данное заявление содержит в себе очень важный свод принципов: принципа необходимости, пропорциональности и ограничения по времени. И я не уклоняюсь от разговора о недостатках и проблемах, которые я вижу в Венгрии. Я хочу делать свою работу с полной ответственностью, но не становясь каким-то активистом, который каким-то образом выйдет за рамки своей компетенции.

Шандор Жирош, Euronews:

Что в силах сделать Евросоюз, чтобы верховенство права не стало очередной жертвой эпидемии?

Вера Йоурова, вице-председатель Еврокомиссии:

— Я всегда говорю, что, убивая коронавирус, мы не должны также убивать демократию и основные права в Европе. Мы не должны просто полагаться на автоматическое возвращение демократии и основных прав. Мы должны быть бдительны. Мы должны действовать на опережение. Пришло время также использовать новый инструмент, который еще не принят. Я имею в виду обусловленность деньгами ЕС и принципом верховенства права. Поэтому мы предложили такие условия, и если кто-то не понимает, почему мы должны отстаивать наши ценности, возможно, он поймет язык денег. Я думаю, что такое сочетание инструментов будет полезно в будущем.

Шандор Жирош, Euronews:

Фейковые новости в наши дни могут быть смертельно опасны. Об этом не может быть и речи, особенно для уязвимых слоев населения. Считаете ли вы, что социальные сети и Европейский Союз делают достаточно для защиты этих людей?

Вера Йоурова, вице-председатель Еврокомиссии:

— Людьми, находящимися в состоянии стресса, легче манипулировать, им легче угрожать и предлагать аморальные, а иногда даже незаконные продукты. И вот сейчас самое время действовать против всех этих недобросовестных практик. Это то, над чем мы работаем, стараясь отдать приоритет достоверной информации и свести к минимуму появление дезинформации и ее влияние.

Шандор Жирош, Euronews:

Какие страны, по вашему мнению, наиболее активно занимаются распространением дезинформации? И как ЕС с ними борется?

Вера Йоурова, вице-председатель Еврокомиссии:

— Наша служба внешних действий в последнем докладе, как и в предыдущих выявила интенсивное производство дезинформации из прокремлевских источников. Ситуация сохранятся и сейчас в условиях коронавирусного кризиса. Мы видим, как сейчас усиливается пропаганда против ЕС. Мы никогда не будем сражаться одним и тем же оружием. Мы не будем использовать какую-либо грязную пропаганду против тех, кто создает эти новости. Мы должны бороться, предоставляя людям достоверную информацию в виде фактов и цифр, которые легко проверить. Я думаю, что это самый лучший ответ.