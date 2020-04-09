Бездомные животные скучают по прохожим

Коронавирусная пандемия стала непростым испытанием для бездомных животных. Ограничения в рамках борьбы с распространением инфекции и просто подозрительность прохожих привели к тому, что собак и кошек на улицах стали реже подкармливать. В волонтёрских организациях называют это серьёзной проблемой и призывают общество вспомнить о бездомных животных.

Сейчас у людей много страхов, но, к счастью, врачи объяснили, что угрозы заразиться от животных нет, особенно от бездомных. Так что давайте помогать им понемногу в эти непростые времена. Элени Кефалопулу волонтер организации «Девять жизней»

Во некоторых городах заботу о бездомных животных взяли на себя местные власти. Так в Стамбуле их кормят муниципальные работники, а в мэрии настаивают, что благодаря этой работе положение собак и кошек на улицах не должно вызывать тревогу.

В России на нехватку сил и средств жалуются приюты для бездомных животных: с введением карантинных мер сократились пожертвования, а волонтёры не могут помогать организациям.