Оксфам: пандемия грозит массовым обнищанием

Более 500 млн человек могут оказаться за чертой бедности из-за коронавирусной пандемии. С таким предупреждением выступила международная организация Оксфам. В её заявлении подчеркивается, что ситуацию ещё можно исправить, если международное сообщество примет срочные меры по финансовой помощи беднейшим странам.

Оксфам предлагает принять так называемый «Пакет чрезвычайной помощи для всех». Речь идёт, в частности, о списании выплат по долгам развивающихся стран на 1 трлн долларов в этом году, о создании международных резервов для финансовой помощи, о выделении дополнительно 500 млрд долларов на поддержку систем здравоохранения.

В Оксфам отмечают, что в особенно уязвимом положении оказались те, чьи трудовые права защищены меньше, кто не может работать удалённо или получать компенсации за сокращение рабочих часов. Самые серьёзные финансовые потери, по данным организации, понесут женщины, которые, в то же время, чаще находятся на передовой борьбы с эпидемией.